Michele Bravi torna in studio: nuovo album in arrivo dopo l'incidente?

Michele Bravi è tornato in studio, per lavorare a nuova musica. Il cantante umbro ha pubblicato sui suoi canali social ufficiali alcuni scatti che lo ritraggono in studio di registrazione insieme ai suoi collaboratori, dopo l'incidente stradale che ha provocato la morte di una donna nel quale è stato coinvolto alla fine dello scorso anno, seguito da un lungo silenzio discografico e sui social.

L'ex vincitore di "X Factor" era riapparso sulle scene la scorsa primavera, quando - dopo essere rimasto per diverso tempo lontano dai riflettori - aveva deciso di ritornare a cantare dal vivo in pubblico. A luglio, invece, erano arrivate alcune novità sulle indagini relative all'incidente: la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il cantante umbro con l'accusa di omicidio stradale.

All'inizio di questa settimana Bravi è tornato anche in tv, ospite di Fiorello in una puntata del suo show Viva RaiPlay: "Grazie, grazie di questo invito è bello essere qui con te", si è limitato a dire il cantante allo showman, dopo aver proposto una cover di "Life on Mars?!" di David Bowie.

L'ultimo album di inediti di Michele Bravi è "Anime di carta", uscito tre anni fa, nel 2017.