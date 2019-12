Concerti, Bryan Adams a Bologna e Milano: scaletta e video del concerto

Bryan Adams porta in Italia il tour di "Shine a light", il suo ultimo album in studio, uscito lo scorso marzo. Ieri sera il cantautore canadese si è esibito dal vivo all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, a Bologna, per la prima delle due date italiane del tour. E stasera fa il bis a Milano, al Forum di Assago. In scaletta i brani di "Shine a light", ma anche i suoi successi.

Da "The last night on Earth", una delle canzoni del nuovo disco, a "All for love", incisa insieme a Rod Stewart e Sting nel 1993, passando per "Can't stop this thing we started", "(Everything I do) I do it for you" e "Summer of '69": sul palco Bryan Adams ripercorre oltre quarant'anni di carriera, in una trentina di canzoni. Ecco un video della serata di Bologna:

Stasera il rocker canadese arriva invece al Forum di Assago, prima di una breve pausa. Il tour riprenderà poi il prossimo marzo, proprio dall'Europa. Di seguito, la scaletta del concerto di ieri all'Unipol Arena:

"The last night on Earth"

"Can't stop this thing we started"

"Run to you"

"Shine a light"

"Heaven"

"Go down rockin'"

"It's only love"

"Cloud #9"

"You belong to me"

"Have you ever really loved a woman?"

"Here I am"

"When you're gone"

"(Everything I do) I do it for you"

"Back to you"

"The only thing that looks good on me is you"

"Cuts like a knife"

"18 til I die"

"Seven nights to rock"

"Happy birthday to you"

"Into the fire"

"All or nothing"

"Please forgive me"

"Summer of '69"

"Somebody"

"Hey baby"

"I fought the law"

"Straight from the heart"

"Remember"

"Christmas time"

"All for love"