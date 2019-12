Bello Figo: ancora polemica per il video hot all'università. La sua risposta

È ancora polemica per il video del nuovo singolo di Bello Figo, "Trombo a facoltà". La clip originale, quella incriminata, pubblicata qualche giorno fa e girata senza autorizzazione nelle aule della facoltà di Economia dell'Università di Pisa, in seguito alla reazione dell'Ateneo toscano - che ha annunciato l'intenzione di denunciare il trapper - è stato rimosso. Al posto di quel video, Bello Figo ne ha pubblicato su YouTube un altro, stavolta girato in quella che sembra essere la stanza di un albergo, che lo ritrae circondato da alcune ragazze in atteggiamenti spinti.

Per rispondere alle accuse dell'università di Pisa, Bello Figo ha invece pubblicato su Instagram un video della sua esibizione in un club di Genova sulle note della stessa "Trombo a facoltà". Nella didascalia si è limitato a scrivere: "Pisa non può capire".

Non è la prima volta che Bello Figo fa parlare di sé: in passato fecero scalpore i testi di "Non pago affitto" e "Referendum Costituzionale", che avevano addirittura permesso al trapper di essere ospitato in alcuni talk show in tv.