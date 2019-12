Tiziano Ferro: 'Volevano che andassi in tv a dire bugie'. E torna sul bullismo

Ospite di "Domenica in", il contenitore domenicale di Rai1 condotto da Mara Venier, Tiziano Ferro ha ricordato le difficoltà degli esordi, quando - prima del trasferimento in Messico, dove andò a vivere dopo il successo di "Rosso relativo" e del successivo "111" - alcuni suoi collaboratori dell'epoca (dei quali non ha fatto i nomi) gli davano suggerimenti che il cantautore non condivideva. Ed è tornato a parlare di bullismo, dopo il botta e risposta con Fedez che ha fatto seguito alle dichiarazioni alle quali Ferro si è lasciato andare durante la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo disco, riferendosi a una vecchia canzone del rapper.

Rispondendo alle domande di Mara Venier, guardando una foto del periodo di "111", il cantautore di Latina ha detto:

"Non dico le bugie per scelta e per incapacità, perché non le so gestire. Quindi o sto zitto o dico la verità e in quel periodo della mia vita ricevevo pressioni da parte di persone che lavoravano con me per crearmi un profilo di personaggio: volevo che avessi una vita sentimentale, che andassi in tv a raccontare bugie... Io non ce la facevo, mi sono sottratto".

Tornando sul tema del bullismo, commentando il monologo di qualche settimana fa a "Che tempo che fa", poi, Ferro ha detto:

"[È nato tutto perché] mi hanno chiesto di interpretare la frase di una canzone di questo disco, in conferenza stampa. Il fatto di mettere a disposizione la mia esperienza per chi la vuole far propria, per me, è stato molto importante. I messaggi che mi arrivano sono tutti positivi. Qualcuno queste cose le deve dire, perché l'abuso verbale si trasforma in storie pesanti. La cosa più strana è che ci ho messo quarant'anni a capirlo. Non possiamo vivere ancora in questo medioevo in cui tutti possono comportarsi così perché non c'è legge. Quando ci sarà una legge la percezione della gente cambierà e capiranno che quelle parole hanno un peso forte".

"Accetto miracoli" è il settimo album di inediti di Tiziano Ferro: prodotto da Timbaland, il disco è uscito lo scorso 22 novembre. Il cantautore lo farà ascoltare dal vivo la prossima estate sui palchi degli stadi italiani.