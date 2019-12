John Travolta e Olivia Newton-John cantano 'Grease' quarant'anni dopo. Video

John Travolta e Olivia Newton-John cantano insieme le canzoni di "Grease", quarant'anni (anzi, quarantuno per la precisione) dopo. Lo scorso venerdì Travolta (65) e la Newton-John (71 anni compiuti a settembre) sono stati ospiti di un evento a West Palm Beach, in Florida, dedicato al film del 1978 diretto da Randal Kleiser, con protagonisti proprio i due attori nei panni del belloccio Danny Zuko e della bella Sandy Olsson. E sul palco, ricordando le riprese di "Grease" e il successo del film, hanno pure canticchiato insieme le canzoni della celebre colonna sonora. Ecco alcuni video della serata:

Le canzoni della colonna sonora di "Grease" furono composte da - tra gli altri - Barry Gibb de Bee Gees (sua l'omonima canzone, interpretata da Frankie Valli), Jim Jacobs, Warren Casey, John Farrar e Scott Simon: "Summer nights" e "You're the one that I want", interpretate dagli stessi John Travolta e Olivia Newton-John, ottennero un grande successo, permettendo al disco della colonna sonora di conquistare la vetta delle classifiche.

Lo scorso agosto Olivia Newton-John ha rivelato in un'intervista alla tv australiana di essere nuovamente malata di cancro: "Non voglio sapere quanto mi resta", ha detto.