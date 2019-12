Paul Weller e la fiamma della curiosità

Correva l’anno 2015 quando Paul Weller pubblicava l’ideale seguito di “Sonik Kicks”, “Saturns Pattern”. Le geometrie presenti nel disco sono nate dalla continua volontà dell’ex Jam di esplorare nuovi lidi, una volontà che Weller ci raccontava perseguire scavando e lasciandosi ispirare dalla grandezza. Così l’artista britannico spiegava il processo creativo dietro a “Saturns Pattern” nella nostra intervista:

Ogni volta cerchi di fare qualcosa di nuovo, un disco diverso per mantenere accesa la mia curiosità ed espanderla per vedere dove può arrivare musicalmente. Siamo alla ricerca di un sound particolare e non so mai quale sia finché non lo trovo. È questione di scavare, scavare finché non trovi qualcosa.