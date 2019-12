Sanremo 2020, Matteo Bocelli fuori: 'Grazie per l'entusiasmo ricevuto'

Matteo Bocelli, figlio del tenore, non sarà tra i big in gara al Festival di Sanremo 2020 (qui il punto sulle indiscrezioni). Ad annunciarlo è proprio lui, tramite un post condiviso sui suoi canali social, facendo sapere con un pizzico di rammarico che non parteciperà come concorrente alla 70esima edizione della manifestazione condotta da Amadeus: "Vorrei davvero ringraziare per l'entusiasmo ricevuto nelle ultime settimane da tante testate giornalistiche e addetti ai lavori", scrive il cantante, visto all'Ariston quest'anno al fianco di suo papà, come ospite, "ma devo purtroppo smentire ogni presunta indiscrezione riguardo la mia partecipazione al Festival di Sanremo 2020".

Vorrei davvero ringraziare per l'entusiasmo ricevuto nelle ultime settimane da tante testate giornalistiche e addetti ai lavori ma devo purtroppo smentire ogni presunta indiscrezione riguardo la mia partecipazione al festival di #Sanremo2020. pic.twitter.com/eaDn0kdJBG — Matteo Bocelli (@bocelli_matteo) December 13, 2019

22 anni, Matteo Bocelli ha firmato lo scorso agosto un contratto discografico con Capitol Records, che il prossimo anno pubblicherà in tutto il mondo il suo album d'esordio (per quanto riguarda l'Italia, invece, è seguito da Sugar, la stessa etichetta alla quale suo papà è legato sin dagli esordi).