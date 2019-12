Sanremo 2020, indiscrezioni: big, co-conduttrici, Fiorello e un nuovo giurato

Più ci si avvicina alla data x, quella del 6 gennaio, quando durante una puntata speciale dei Soliti Ignoti Amadeus svelerà i nomi dei big in gara a Sanremo 2020, più sale la febbre da Festival. Il valzer delle indiscrezioni non accenna a fermarsi: non solo per quanto riguarda i cantanti in gara, ma anche per le co-conduttrici che affiancheranno Amadeus sul palco del Teatro Ariston. L'unica certezza, ad oggi? Sembra essere il "jolly" Fiorello.

Secondo quanto riferiscono oggi il Corriere della Sera e La Repubblica, per le cinque serate del Festival Amadeus starebbe pensando di non avere una presenza fissa accanto a sé, ma piuttosto due donne diverse che possano affiancarlo ogni sera. Tradotto: 10 co-conduttrici, in totale. I quotidiani fanno i nomi delle ex conduttrici del Festival Simona Ventura e Antonella Clerici (quest'ultima farà anche parte della giuria televisiva di Sanremo Giovani, assieme a Pippo Baudo, Paolo Bonolis, Piero Chiambretti, Carlo Conti e Gigi D'Alessio, che in un'intervista a Il Messaggero conferma la sua presenza nella serata del 19 dicembre, confermando i rumours pubblicati da TVBlog negli scorsi giorni), ma anche quelli di Vanessa Incontrada, Emma Marrone (già co-conduttrice nel 2015, accanto a Carlo Conti) e Georgina Rodriguez (la fidanzata del calciatore Cristiano Ronaldo). In ribasso, secondo il Corriere, le quotazioni di Diletta Leotta, mentre sarebbe tramontata l'ipotesi Chiara Ferragni. Stando a quanto riferisce Repubblica, Amadeus sarebbe addirittura volato a Parigi per strappare un "sì" a Monica Bellucci, senza però ottenere una risposta certa dalla modella e attrice umbra.

Quanto ai big in gara, in attesa di scoprire la lista il prossimo mese, si continua a ipotizzare la presenza nel cast di Elodie, Irene Grandi, Alberto Urso, Giordana Angi, Levante, Diodato, Anastasio, Raphael Gualazzi, Marcella Bella, Francesco Renga, Marco Masini, Al Bano, Francesca Michielin, Enrico Ruggeri, Piero Pelù, i Pinguini Tattici Nucleari, Chiara Galiazzo, Fred De Palma, Diodato, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt, Francesco Gabbani e Rancore (già visto all'Ariston quest'anno, in coppia con Daniele Silvestri). E l'altra sera Fiorello ha candidato dal palco del suo show Viva RaiPlay anche Fulminacci: "Amadeus, questo è bravo", ha suggerito al direttore artistico.

A proposito di Fiorello: lo showman sarà molto presente a Sanremo. Non condurrà "L'Altro Festival" (il programma che prenderà il posto del tradizionale DopoFestival e che andrà in onda solo su RaiPlay), a dispetto delle indiscrezioni delle ultime settimane, che invece sarà guidato da Nicola Savino, ma oltre ad essere sul palco dell'Ariston con Amadeus nella prima serata porterà nella città dei fiori anche la sua Edicola mattutina, per tutta la durata della manifestazione.