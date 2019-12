Juice WRLD: celebrati i funerali, in attesa di scoprire le cause della morte

I funerali di Juice WRLD, 21enne astro nascente della trap, scomparso improvvisamente la scorsa settimana, sono stati celebrati ieri - venerdì 13 dicembre - ad Harvey, nell'Illinois. All'ultimo saluto al trapper statunitense hanno partecipato, stando a quanto riferisce il sito di gossip e intrattenimento TMZ, il primo a battere la notizia della morte, i parenti più stretti e gli amici di Juice WRLD, oltre ad alcuni esponenti dell'etichetta discografica per la quale incideva, la Interscope (che ha pubblicato entrambi i suoi album, "Goodbye & good riddance" del 2018 e "Death race for love", uscito solo lo scorso marzo).

Le cause del decesso non sono state ancora chiarite (l'autopsia è stata effettuata lo scorso lunedì ma si attendono i risultati dei test tossicologici), ma secondo le notizie finora arrivate alla stampa Juice WRLD avrebbe assunto una serie di sostanze che ne avrebbero provocato la morte: "Come spesso diceva nella sua musica e ai suoi fan, Jared combatteva contro la dipendenza da farmaci da prescrizione. La dipendenza non conosce confini. Speriamo che i discorsi che ha iniziato, [rimasti] nella sua musica e nella sua eredità, possano aiutare altri a vincere le loro battaglie", ha detto la famiglia del trapper.