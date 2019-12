I Foo Fighters pubblicano a sorpresa cinque brani live. Ascolta

Dave Grohl e soci hanno pubblicato oggi, 13 dicembre, cinque brani live a sorpresa - che si aggiungono ai brani condivisi gratuitamente lo scorso 6 dicembre con l’uscita “01999925”. I Foo Fighters hanno così riproposto un’operazione simile a quella fatta per l’Ep pubblicato lo scorso novembre, “02050525” - che, cambiandogli titolo, lo avevano arricchito con cinque brani in più.

Il nuovo “00999925” - oltre a riproporre la cover di “Iron and Stone” degli Obsessed e di “Have a Cigar” dei Pink Floyd, insieme al brano dei Foos “Make a Bet” e le registrazioni live di "Ain't it the life" e “Floaty” - si completa di pezzi registrati dal vivo nel 1999 e nel 2000.

I Foo Fighters propongono due brani tratti dal disco “There is nothing left to lose”, “Fraternity” e “Breakout”, eseguiti live negli studi della BBC Radio 1 a Glasgow, in Scozia, a novembre 1999.

L’Ep presenta poi le canzoni “Learn to fly” e “Stacked actors” registrate durante il concerto andato in scena al Showground di Sydney, Australia, il 26 gennaio 2000 e il pezzo “Monkey Wrench” nella versione dal vivo proposta al Chapel Off Chapel di Melbourne il 1° febbraio 2000. Quest’ultimo è già stato proposto nella versione estesa del disco “One by one” del 2002.

Su Youtube è disponibile una ripresa video dell’intero spettacolo andato in scena a Sydney nel 2000 in occasione del festival Big Day Out:

I Foo Fighters saranno in concerto in Italia il prossimo 14 giugno e andranno in scena sul palco del MIND - Innovation District, Area Expo, a Milano. La band del già batterista dei Nirvana è attualmente al lavoro sull'ideale seguito di "Concrete and gold" del 2015, come fatto sapere lo scorso mese di settembre dal palco del Rock in Rio dallo stesso Grohl - che del prossimo disco dei Foos ha poi detto: "È strano, cazzo."

Ecco la tracklist completa di “00999925”:

01. “Iron And Stone” (The Obsessed cover)

02. “Have A Cigar” (Pink Floyd cover)

03. “Make A Bet”

04. “Ain’t It The Life” (live at Wisseloord Studio, Hilversum, Netherlands – November 1999)

05. “Floaty” (live at Wisseloord Studio, Hilversum, Netherlands – November 1999)

06. “Fraternity” (live at BBC Radio 1, Glasgow, Scotland – November 1999)

07. “Breakout” (live at BBC Radio 1, Glasgow, Scotland – November 1999)

08. “Learn To Fly” (live at Sydney Showground, Sydney, Australia – January 2000)

09. “Stacked Actors” (live at Sydney Showground, Sydney, Australia – January 2000)

10. “Monkey Wrench” (live at ‘Cold Live At The Chapel‘, Melbourne, Australia – Feb 2000)