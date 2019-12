Concerti, Cigarettes After Sex al Rock in Roma 2020: data e biglietti

La band di Greg Gonzalez tornerà in concerto in Italia la prossima estate. I Cigarettes After Sex saranno di scena all’Ippodromo delle Capannelle di Roma il prossimo 9 luglio in occasione di Rock in Roma 2020.

I biglietti per lo show saranno in vendita dalle ore 10:00 di lunedì 16 dicembre su TicketOne e da giovedì 19 dicembre nei punti vendita abituali.

La formazione di Brooklyn presenterà dal vivo il loro ultimo album “Cry”, seguito del loro eponimo esordio discografico del 2017. Il disco, uscito lo scorso 25 ottobre, è stato anticipato dai singoli “Heavenly” e “Falling in love”.

Il nome dei Cigarettes After Sex va ad arricchire il cartellone del Rock in Roma 2020, accanto a quelli di Kendrick Lamar, Coez, Paul Weller, Lumineers, Vasco e Psicologi.