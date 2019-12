Dua Lipa, ascolta la title track del nuovo album ‘Future Nostalgia’

La cantautrice di origini albanesi ha pubblicato il secondo singolo estratto dal suo nuovo album di prossima pubblicazione. La nuova canzone di Dua Lipa è “Future Nostalgia”, title track del disco atteso sui mercati il prossimo anno. Il brano segue la pubblicazione della prima anticipazione dell’ideale seguito di “Dua Lipa” del 2017, il brano “Don’t start now” diffuso lo scorso 1 novembre.

La voce di “New rules”, presentando il nuovo singolo, ha detto:

“‘Future Nostalgia’ è la title track del mio album ed è un piccolo pensiero per accompagnarvi fino al nuovo anno. Ho scritto questo pezzo con Jeff Bhasker e Coffee un pomeriggio a Los Angeles. È giocoso e divertente, per non prenderci troppo sul serio, ma noi lo amiamo tanto e vogliamo condividerlo con voi.”

Ascolta ‘Future Nostalgia’:

Dua Lipa sarà impegnata in un tour europeo il prossimo anno che prevede un concerto anche in Italia. La cantautrice sarà al Forum di Assago (Milano) il prossimo 30 aprile in occasione del tour a supporto di "Future Nostalgia" che in Europa partirà da Madrid il prossimo 26 aprile e si concluderà a Dublino il 19 giugno. I biglietti per la tappa italiana sono già disponibili all'acquisto sul sito di Ticketone.