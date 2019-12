Sheila E. racconta di quando ascoltò per la prima volta "The Glamorous Life"

Chi è entrato negli 'anta', forse si ricorda della oggi 62enne Sheila E. (che sta per Escovedo, il padre è Pete il percussionista di Santana negli anni Settanta). La musicista si distinse alla metà degli anni Ottanta per la sua collaborazione con Prince e per aver partecipato a USA for Africa, il supergruppo assemblato da Lionel Richie che incise la canzone “We are the World”.

Il maggiore successo discografico di questa batterista e cantante fu la canzone “The Glamorous Life” che giunse, nel 1984, fino al settimo posto della classifica statunitense curata da Billboard. E proprio a Billboard Sheila E. ha aperto i cassetti della sua memoria e ha ricordato quei tempi.

Sheila ha detto che quando “The Glamorous Life” iniziò a scalare le classifiche di vendita era particolarmente felice, poiché la sua etichetta discografica avrebbe voluto pubblicare “The Belle of St. Mark” come primo singolo dell'album.

Dice:

“Ho davvero pensato e creduto che "The Glamorous Life" dovesse essere il primo singolo. In quel periodo, nel 1984, non c'erano molte donne che... suonavano i timbales. Ho messo molte percussioni su ("The Glamorous Life"). Era una canzone da ballare. Ho fatto un assolo e ho pensato che fosse importante mettermi in mostra come artista, e quando arrivò in classifica, fu un momento indimenticabile”.

Sheila poi ricorda il momento in cui ascoltò per la prima volta quella canzone alla radio. Era tornata a Los Angeles per le prove, dopo essere stata in tour. Mentre guidava la sua Mercedes rossa lungo il Sunset Boulevard, andando verso la sua gastronomia preferita - quella in cui andava sempre in compagnia di Prince - ebbe un incidente, proprio mentre "The Glamorous Life" era in radio.

Questo il suo racconto: