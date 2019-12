Music Biz, l'industria musicale spiegata facile: sta per nascere il primo gigante del secondary ticketing?

La notizia, arrivata a fine novembre, non ha suscitato molto clamore, ma rischia di causare un vero e proprio terremoto nel mercato della vendita di biglietti per eventi musicali dal vivo. Viagogo, società inglese con sede in Svizzera leader nel settore del secondary ticketing - cioè la rivendita, spesso a prezzi maggiorati, di biglietti tra privati - si sta preparando ad acquisire StubHub, piattaforma di proprietà di eBay anch'essa attiva sul mercato secondario. L'acquisizione, per la quale è stata messa sul piatto la cifra record di 4 miliardi di dollari, è al momento al vaglio dell'antitrust britannica, che - in assenza di rilievi - potrebbe concedere il semaforo verde alla finalizzazione già nei primi mesi del 2020.

C'è, però, chi è pronto a dare battaglia.

Ne parliamo nella puntata di oggi di Music Biz:

