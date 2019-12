Jon Bon Jovi: "Richie Sambora è andato fuori strada"

Jon Bon Jovi è stato intervistato dal sito specializzato in concerti Pollstar. Tra gli altri argomenti il frontman dei Bon Jovi ha parlato anche dell'ex compagno Richie Sambora uscito dalla formazione del New Jersey nel 2013.

Bon Jovi ammette che avrebbe preferito che Sambora fosse rimasto, ma ha anche dichiarato che il suo non è un gruppo che si appoggia sul chitarrista come accade da altre parti:

E continua:

I due hanno passato anni a discutere sulla separazione, anche se Sambora è stato coinvolto quando i Bon Jovi sono stati inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2018. Sambora l'anno scorso disse di non essere soddisfatto del modo in cui il gruppo era gestito da tempo:

A Pollstar Bon Jovi ha dichiarato di non aver mai interferito con gli ingredienti fondamentali del successo della band:

"Se si considerano i numeri, non siamo mai stati più grandi di ora. Non sto cercando di riscrivere "You Give Love a Bad Name". Penso che parlino a me come al leader e all'autore principale, che si fidino di me come pubblico. E questo è un atto di fiducia per loro, perché hanno acquistato una certa cosa con cui potrebbero essere cresciuti. Devono fidarsi di me e se non valesse il loro tempo e il loro denaro, andrebbero avanti e conserverebbero i ricordi ovunque i fan della musica li conservino.”