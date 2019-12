Music Biz, l'industria musicale spiegata facile: tendenze per il 2020, il turismo musicale

Una vacanza, per un appassionato di musica, rappresenta sempre un'ottima opportunità per coltivare ulteriormente la propria passione. Chi non sfrutterebbe un viaggio negli States per assistere a un concerto di un artista che dall'Europa, proprio, non vuole saperne di passare? O quanti, di passaggio in una grande capitale europea, non sfrutterebbe la chance di assistere a una prestigiosa residency in una venue importante?

I grandi tour mondiali che le stelle di prima grandezza stanno organizzando negli ultimi anni stanno facendo emergere una tendenza nell'industria musicale che secondo i più autorevoli osservatori internazionale nel corso del prossimo anno potrebbe conoscere un vero e proprio boom: il turismo musicale. Ne parliamo nella puntata di oggi di Music Biz:

La musica purtroppo non è solo gruppi e canzoni, è anche industria musicale. Spesso gli appassionati si scontrano con termini poco chiari, in lingua straniera, che hanno a che fare con i meccanismi che stanno dietro alla musica. Noi in questa rubrica cercheremo di spiegarli in modo diretto, semplice e comprensibile da tutti.

Buona visione!

