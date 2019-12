Salmo, per lui un altro concerto allo stadio nel 2020

Il live di Salmo allo stadio Giuseppe Meazza di Milano previsto per il 14 giugno non sarà un evento isolato. Il rapper sardo oggi ha annunciato una data zero che si terrà allo stadio Comunale di Bibione, in provincia di Venezia, il 9 giugno.

I biglietti per il concerto sono disponibili sul circuito Ticketone a partire dalle ore 11.00 di lunedì 16 dicembre 2019 e in tutte le rivendite autorizzate Ticketone dalle ore 11.00 di sabato 21 dicembre 2019.

Il 6 dicembre, Maurizio Pisciottu, questo il nome registrato all'anagrafe, ha pubblicato l'album “Playlist Live” (leggi qui la nostra recensione) che include anche due brani inediti: “Charles Manson (Buon Natale 2)” e “Salmo 23”.

Salmo si esibirà in Italia di ritorno dal suo primo tour mondiale, “Playlist Worldwide Tour”,che si aprirà il 16 marzo a MadridSpagna), per concludersi il 27 aprile a Los AngelesStati Uniti).