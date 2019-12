Cyndi Lauper e Henry Rollins fanno "Rise Above" dei Black Flag - VIDEO

Lo scorso 10 dicembre al Novo di Los Angeles (California) Cyndi Lauper ha ospitato l'annuale concerto di beneficenza Home for the Holidays. Sul palco la interprete di “Time After Time” ha proposto insieme a Henry Rollins una cover di “Rise Above” dei Black Flag, band hardcore punk di cui Rollins ne è stato frontman dal 1981 al 1986.

Il concerto ha raccolto fondi per True Colors United, un'organizzazione benefica che lavora per aiutare i senzatetto tra i giovani e la comunità LGBTQ+, co-fondata dalla Lauper nel 2008. Cyndi Lauper ha ricevuto un premio ONU per il suo impegno come attivista LGBTQ +. Durante la serata Kesha l'ha premiata con l'High Note Global Prize, riconoscimento istituito dal filantropo David Clark.