Guns N'Roses a Firenze Rocks 2020

La quattro giorni del Firenze Rocks alla Visarno Arena del capoluogo toscano mancava di un headliner per la giornata del 12 giugno. Ora non più. A chiudere i concerti di quella giornata saranno, niente meno, che i Guns N'Roses.

I biglietti per quella giornata saranno disponibili in anteprima esclusiva per i possessori di carte Intesa Sanpaolo a partire dalle ore 10.00 di lunedì 16 dicembre 2019 qui. La messa in vendita generale avrà invece inizio a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 18 dicembre sul circuito Ticketone, su Ticketmaster e Vivaticket.

I rockers statunitensi avevano partecipato anche lo scorso anno alla manifestazione toscana (leggi qui il nostro report di quel concerto), dove avevano regalato una vera e propria chicca quando per "It's So Easy" vennero raggiunti sul palco dai Foo Fighters di Dave Grohl.

La nuova serie di concerti europei avranno inizio il 20 maggio 2020 a Lisbona, al Passeio Maritimo De Alges, per poi proseguire in tutto il Vecchio Continente.

Il gruppo è formato da: Axl Rose (voce, piano), Duff McKagan (basso), Slash (chitarra solista), Dizzy Reed (tastiere), Richard Fortus (chitarra ritmica), Frank Ferrer (batteria) e Melissa Reese (tastiera).