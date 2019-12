X Factor 2019, l’esibizione di Ultimo: video

Ultimo è stato ospite ieri sera, 12 dicembre, insieme a Robbie Williams, alla finale di X Factor 2019 (xfactor.sky.it), per l’edizione che ha visto uscire vincitrice la diciassettenne Sofia Tornambene della squadra Under Donne di Sfera Ebbasta. Sul palco del Forum di Assago, dove è stata trasmessa in diretta la puntata, il cantautore romano ha presentato il suo nuovo singolo, “Tutto questo sei tu” - qui l'ascolto di Rockol -, eseguito al pianoforte insieme ai brani che hanno fatto conoscere Niccolò Moriconi, come “Fateme cantà” e “Pianeti”. Potete vedere un medley della sua performance qui sotto. Le immagini sono state concesse da Sky.

A partire dal prossimo mese di maggio Ultimo porterà la sua musica in tour negli stadi italiani: il calendario dei concerti.