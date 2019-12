Zucchero vola a Londra per il Music for the Marsden con Eric Clapton e…

Ci sarà anche il nostro Zucchero, a Londra, al concerto benefico Music for the Marsden in programma il prossimo 3 marzo all’O2 Arena della capitale britannica, dove Sugar si unirà agli artisti già annunciati in cartellone, un cast che include – a oggi - Eric Clapton, Tom Jones, Gary Brooker dei Procol Harum e Mick Hucknall dei Simply Red, John Illsley dei Dire Straits, Yusuf/Cat Stevens e Paul Carrack, Rick Wakeman, Paul Jones, Mike Rutherford, Bonnie Tyler e Paul Young. I fondi raccolti dall’evento organizzato dalla Royal Marsden Cancer Charity verranno utilizzati per la costruzione dell’Oak Cancer Center, struttura per il trattamento e la ricerca contro il cancro.

Gli appuntamenti internazionali di Zucchero Fornaciari non si esauriscono con il Music for the Marsden e il "Rainforest Fund 2019" di New York. Il tour del bluesman emiliano a supporto di “D.O.C.”, il suo ultimo capitolo discografico, porterà infatti l’artista su diversi palchi del mondo, a partire da Byron Bay, in Australia, il prossimo aprile. Le tappe in Italia, invece, saranno dodici, tutte concentrate all’Arena di Verona nei mesi di settembre e ottobre.

È da oggi, 13 dicembre, in rotazione radiofonica l’ultimo singolo estratto da “D.O.C.”, “Spirito nel buio”, il brano d’apertura, prodotto da Zucchero insieme a Don Was, Nicolas Rebscher e Max Marcolini, del disco.