USA, Sony Music investe nella società di produzione di podcast Neon Hum

L'attenzione dei big della discografia a stelle e strisce nei confronti dei produttori di podcast rimane molto alta: come riferito da Music Ally, Sony Music USA ha deciso di investire nella società losangelina Neon Hum, una delle realtà di spicco sul panorama di produzione di podcast affermatasi grazie a titoli come "Bag Man", "The Thing About Pam" e "Larger Than Life".

"In base all'accordo, Neon Hum amplierà il numero complessivo di show in produzione per sviluppare una gamma di nuovi format originali in collaborazione con Sony Music", si legge nella nota diffusa in merito dalla major, nella quale è stato confermato l'arrivo dei primi prodotti sul mercato già nel 2020. Neon Hum gestirà "tutti gli aspetti creativi dell'accordo" con Sony, offrendo "la sua esperienza nella creazione di contenuti, marketing e monetizzazione".