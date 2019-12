Taylor Swift all'attacco: 'Nell'industria musicale il successo di una donna ha sempre bisogno di una spiegazione'

Il premio come "Donna del decennio" assegnatole dall'edizione americana di Billboard, lo storico house organ della discografica a stelle e strisce, non ha fatto abbassare la guardia a Taylor Swift, da sempre una delle più coscienti e consapevoli figure dello stardom musicale statunitense: nel discorso di accettazione del premio la voce di "Shake It Off" ha rimarcato come la parità di genere nella discografia - e, più in generale, nel mondo dello spettacolo - sia ancora un obbiettivo lontano da raggiungere.

"All'inizio di questo decennio avevo vent'anni", ha spiegato la cantante: "Mi sono resa conto come, in questo settore, e in quanto donna, alcune persone avranno sempre qualche piccola riserva su di te. Che sia un produttore o un co-sceneggiatore di sesso maschile, o un discografico esperto, si chiederanno sempre quale sia stato il motivo del tuo successo. Niente di tutto questo lo è stato. In questo ambiente, la gente tende sempre a motivare il successo di una donna.

Dopo essersi espressa in termini molto favorevoli sulla collega Lana Del Rey - "A inizio carriera è stata criticata senza pietà, poi - lentamente, ma senza ombra di dubbio - si è trasformata in quella che a mio avviso è l'artista più influente sul panorama pop" - la Swift si è scagliata contro le operazioni dei fondi di investimento speculativi in ambito musicale, tema - questo - che l'ha toccata da vicino con l'acquisizione, da parte di Scooter Braun, della sua ex etichetta, la Big Machine, e del relativo catalogo - compresi i master dei suoi album: "Il mondo completamente deregolamentato delle private equity è arrivato nella discografica e sta acquistando la nostra musica come se fosse un immobile, un'app o una linea di scarpe".