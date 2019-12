Alice Cooper: ‘Se Lemmy Kilmister fosse ancora vivo suonerebbe negli Hollywood Vampires'

Lo shock rocker statunitense ha detto che il compianto leader dei Motorhead Lemmy Kilmister sarebbe stato un membro del suo supergruppo, gli Hollywood Vampires, se non fosse morto. Alice Cooper, intervistato da Kerrang!, raccontando della sua band - che vede in formazione anche Joe Perry degli Aerosmith e l’attore Johnny Depp - ha detto:

“La cosa grandiosa è che i Vampires hanno iniziato come band da bar. Tutto ciò che dovevamo fare era andare nei bar e suonare qualche canzone in memoria di tutti quei ragazzi con cui eravamo soliti bere un drink che sono morti. La prima sera che abbiamo suonato è stato al Roxy, davanti a 100 persone. Geezer Butler era con noi. Una settimana dopo eravamo al Rock in Rio, esibendoci per 200.000 persone. All’improvviso gli Hollywood Vampires sono diventati una band da stadio. È successo abbastanza in fretta!”