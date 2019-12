Morte di Juice WRLD, parla la famiglia

Per la prima volta dalla morte di Juice WRLD, avvenuta lo scorso 8 dicembre, la famiglia del rapper statunitense si è concessa alla stampa e ha risposto alle domande di TMZ. Jarad Anthony Higgins è venuto a mancare dopo un malore che l’ha colpito all’aeroporto Midway di Chicago. In attesa che i dettagli sulla morte del giovane – lo scorso lunedì è stata effettuata l’autopsia ma ancora si attendono i risultati dei test tossicologici - vengano diffusi, le notizie arrivate alla stampa fino a questo momento sono che Juice WRLD avrebbe assunto delle sostanze identificate nel Narcan, che sul suo jet sono stati ritrovati diversi chili di marijuana, uno sciroppo alla codeina, tre fucili, proiettili e munizioni e che, infine, dallo scorso mese di novembre l’FBI stava sorvegliando il rapper.

“Amavamo Jarad con tutto il cuore e non possiamo credere che il nostro tempo con lui sia stato troncato. Come spesso diceva nella sua musica e ai suoi fan, Jared combatteva contro la dipendenza da farmaci da prescrizione”, ha dichiarato la famiglia della voce di “Lucid Dreams” a TMZ, proseguendo:

La dipendenza non conosce confini e il suo impatto va ben oltre la persona che la sta combattendo. Jarad era un figlio, un fratello, un nipote, un amico e molto di più per molte persone che volevano più di qualsiasi altra cosa vederlo sconfiggere la dipendenza.

E ancora:

Speriamo che i discorsi che ha iniziato, [rimasti] nella sua musica e nella sua eredità, aiuteranno altri a vincere le loro battaglie dal momento in cui questo è ciò che desideravamo di più.

Conclude infine la famiglia di Juice WRLD: “Sappiamo che l’eredità di Jarad di amore, gioia e onestà emotiva continuerà a vivere”.

Juice WRLD, classe 1998, originario di Chicago, ha dato alle stampe nel corso della sua carriera due album: “Goodbye & Good Riddance” nel 2018 e “Death Race for Love” nel 2019. Tra i brani più noti del rapper dell’Illinois ricordiamo "All Girls Are the Same", "Lucid Dreams", "Armed and Dangerous", "Lean wit Me" e "Wasted".