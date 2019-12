Ticketing, il legale di Salzano respinge le accuse di Zed Live

In una nota ufficiale diffusa nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 12 dicembre, Luigi Isolabella, avvocato di Ferdinando Salzano, ha fatto sapere di non aver avuto alcuna notifica ufficiale riguardo l'inchiesta che, stando a quanto riferito dal quotidiano La Stampa nella mattina di oggi, la Procura di Padova avrebbe aperto nei confronti del numero uno di F&P, respingendo le accuse rivoltegli da Valeria Arzenton, socia della società di live promoting Zed Live:

"Ieri sera ho appreso dalle telefonate di alcuni giornalisti che il sig. Salzano sarebbe coinvolto in un’inchiesta avviata dalla Procura di Padova a seguito delle denunce presentate dalla sig.ra Valeria Arzenton.

Non ho alcuna notizia formale circa l’esistenza di tale inchiesta e non ritengo che la stampa sia la sede opportuna per commentare l’operato dell’Autorità Inquirente in relazione a indagini ancora in corso, tanto più che proprio le iniziative mediatiche della sig.ra Arzenton sono già oggetto di un procedimento penale pendente a suo carico di fronte alla Procura di Milano a seguito delle denunce presentate, tra gli altri, anche dal sig. Salzano.

In ogni caso, il sig. Salzano, al pari dei suoi collaboratori, è completamente estraneo alle accuse riportate questa mattina sui giornali ed è pronto a dimostrare la piena correttezza del suo operato in tutte le sedi opportune".

Avv. Luigi Isolabella, Legale di Ferdinando Salzano.