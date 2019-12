Colapesce e Dimartino: un disco e un tour insieme

Colapesce e Dimartino daranno alle stampe un album congiunto, che i due cantautori porteranno poi in tour il prossimo mese di aprile. Ecco le prime date annunciate:

15.04 // Bologna - Teatro Celebrazioni

16.04 // Trento - Auditorium Santa Chiara

18.04 // Roma - Auditorium Parco della Musica

19.04 // Firenze - Teatro Puccini

20.04 // Milano - Teatro Dal Verme

23.04 // Torino - Teatro Colosseo

28.04 // Palermo - Teatro Biondo

30.04 // Napoli - Teatro Sannazaro

I biglietti per i concerti della tournée “COLAPESCEDIMARTINO TEATRI 2020” saranno disponibili all’acquisto su TicketOne a partire dalle 11 di domani, venerdì 13 dicembre.

Quanto all’album, Lorenzo Urciullo e Antonio Dimartino non hanno ancora svelato i dettagli del progetto. Scrive sui suoi social la voce di “Cuoreintero”:

Precisamente un anno fa, vi dicevo che da li a poco sarebbe uscito “Afrodite”. Oggi vi dico che l’anno nuovo porterà un disco di inediti, scritto, suonato e cantato insieme a Lorenzo (colapesce). Nel 2020 saranno dieci anni dall’uscita dei nostri rispettivi dischi d’esordio e ci sembrava questo il modo migliore per festeggiare.

È la prima volta che il cantautore siciliano e Colapesce si mettono insieme al lavoro su un disco e un tour, ma non sono mancati, nel corso della carriera dei due artisti, momenti d’incontro, tanto sul palco quanto scrivendo insieme canzoni per altri interpreti, come avvenuto per “Lo stretto necessario” di Levante feat. Carmen Consoli e “Bravi a cadere” di Marracash.

L’ultimo capitolo discografico di Dimartino, “Afrodite”, è uscito lo scorso mese di gennaio. Colapesce, invece, ha pubblicato il suo ultimo album d’inediti, “Infedele”, nel 2017.