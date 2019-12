Concerti: Ermal Meta per sette volte nel 2021

View this post on Instagram

Ciao amici, l’attesa è finita. Non vedevo l’ora di dirvelo. Lo so di essere in largo anticipo, ma sarei scoppiato se me lo fossi tenuto per me ancora un po’ quindi ho pensato che il 12.12 alle 12.00 fosse semplicemente il momento X. Sarà il mio primo tour nei palazzetti e provo un mix di emozioni che non sono in grado di spiegare a parole. Lo farò in musica, come sempre. Queste sono le date, le prevendite saranno disponibili su Ticketone da domani, 13 dicembre ore 16.00. Link in bio. 03 marzo JESOLO (VE) PalaInvent 05 marzo MILANO Mediolanum Forum 08 marzo BARI Palaflorio 13 marzo TORINO PalaAlpitour 16 marzo FIRENZE Nelson Mandela Forum 20 marzo ROMA Palazzo dello Sport 22 marzo BOLOGNA Unipol Arena Voi scatenate l’inferno, io intanto lavoro al disco che esce...🤐 Grazieeeeee e Forzaaaaa @mescalmusica @friendsandpartners @vertigo.co.it