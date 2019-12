Gli Offspring annunciano due concerti in Italia

Anche per l'estate 2020 saranno in concerto in Italia i punk rockettari Offspring. Sono due i live annunciati dalla band di Dexter Holland: il 23 giugno al Carroponte di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, e il 24 giugno allo Sherwood Festival di Padova.



Le due serate prevedono che ad accopagnarli siano, sempre per rimanere in ambito punk, Lagwagon e Menzingers.