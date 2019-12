David Gilmour parla del genio di Storm Thorgerson

Il chitarrista dei Pink Floyd David Gilmour ha ricordato il fotografo e designer Storm Thorgerson, ideatore di molte delle copertine degli album della band inglese, ma al lavoro anche con Black Sabbath, Led Zeppelin, Genesis e Paul McCartney, co-fondatore dello studio Hipgnosis, venuto a mancare nel 2013.

Racconta Gilmour di quello che è stato anche il suo testimone di nozze nel 1994, nell'ultimo episodio del podcast 'The Lost Art of Conversation':

“Quando avevo 13 anni, lui ne aveva 15. (dice che il ponte in cui si erano incontrati a Cambridge, in Inghilterra, compare nel video del singolo del 1994 "High Hopes"). Era un chiacchierone e rimase così per tutta la vita. E' stato il motore dietro la maggior parte delle nostre opere d'arte fino alla sua morte. Era una persona con idee geniali e geniale nel realizzarle...Era sempre in mezzo e voleva sempre fare tutto correttamente, qualunque cosa costasse!”.

Gilmour cita quale esempio l'artwork di “A Momentary Lapse of Reason”, il primo album dei Pink Floyd dopo la fuoriuscita di Roger Waters.

"Io disegnai una stanza con una finestra con un letto vuoto e un comodino con sopra una cornice senza nulla. Ho detto a Storm, 'Sto pensando a una frase per questa canzone, "Vision of a empty bed"'. Gli ho mostrato questa foto, e lui ha detto: 'Sì, okay... che ne dici di 500 letti vuoti? Io risposi, 'Fammi vedere'. Quindi andarono a Saunton Sands (nel Devon, in Inghilterra), misero tutti quei letti e scattarono quella foto che ha richiesto un'enorme quantità di lavoro... centinaia di persone li hanno dovuti spostare tutti, poi li hanno spostati di nuovo quando arrivò la marea e li riportarono di nuovo tutti (per) farlo di nuovo.”