Tornano gli Skiantos, per Coop For Words

La storica band rock demenziale ritorna in studio di registrazione per registrare una nuova versione strumentale del loro classico ‘Sono un ribelle mamma’: la nuova versione musica il testo scritto dalla vincitrice del contest Coop for Words, edizione 2017. Il concorso ogni anno premia un testo originale scritto da un nuovo autore affidandnolo musiche create e registrate da un artista già affermato: Così gli Skiantos sono tornati in studio per rileggere la musica di una delle loro canzoni più famose e interpretarla con nuove parole.



La nuova versione della canzone si può ascoltare e scaricare qua

‘Coop for Words’, è il contest per i nuovi talenti della scrittura, diretto da Carlo Lucarelli, che, da sei anni a questa parte, ha anche una sezione dedicata agli autori di canzoni, che sono invitati a scrivere i loro testi su una musica ogni volta commissionata a un artista diverso. Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Beatrice Antolini , Paolo Benvegnù, Ice One, Skiantos, Colombre, La Rappresentante di Lista sono gli artisti che hanno regalato le loro basi ai giovani autori