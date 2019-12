James Blake suona Billie Eilish - VIDEO

Durante il primo live, al Theatre at Ace Hotel di Los Angeles (California), del suo tour per 'solo piano' il musicista britannico James Blake ha proposto una cover di “When the party’s over” di Billie Eilish.

La canzone “When the party’s over” è inclusa nell'album di esordio della giovane interprete californiana “When We All Fall Asleep Where Do We Go?” (leggi qui la nostra recensione), uscito nel marzo scorso. Il video della performance lo potete vedere qui sotto.

Al momento non sono previsti concerti del 'Solo Piano Tour' di James Blake in Italia. L'ultima volta che si è esibito dal vivo nel nostro paese è stata la scorsa estate, quando presentò sul palco i brani dell'album “Assume Form” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato quasi un anno fa, esattamente nel gennaio 2019.