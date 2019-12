Ticketing, Ferdinando Salzano (F&P) sotto inchiesta a Padova

Aggiornamento, 13 dicembre: l'avvocato di Valeria Arzenton, Fabrizio Ventimiglia, per mezzo di una nota ha confermato l'esistenza di un procedimento da parte della procura di Padova nei confronti di Ferdinando Salzano.

Il pubblico ministero Valeria Spinosa della Procura di Padova ha aperto un fascicolo su Ferdinando Salzano, ad di F&P Group, società di live promoting legata al gruppo CTS Eventim: lo riferisce la Stampa. Nell'articolo a firma di Enrico Ferro e Claudio Malfitano si spiega come oggetto dell'indagine siano le presunte pressioni esercitate dall'impresario sulla Zed Live, agenzia organizzatrice di eventi musicali dal vivo guidata da Diego Zabeo, Valeria Arzenton e Daniele Cristofoli. Tra gli altri aspetti della vicenda - già oggetto di diversi servizi realizzati da Striscia la Notizia, e già oggetto di disputa legale - ci sarebbe la gestione della biglietteria delle venue gestite da Zed (il Gran Teatro Geox di Padova, il teatro Morato di Brescia e l’Arena di Mantova, oltre alla Kioene Arena di Padova, alla Zoppas Arena di Conegliano e al Palageorge di Montichiari, venue convenzionate con la società padovana) in occasione di spettacoli organizzati da F&P, che - in quanto parte del gruppo CTS - ha in TicketOne il proprio operatore primario, a differenza di Zed, che in virtù di un accordo con Ticketmaster si appoggia alla piattaforma di ticketing online controllata da Live Nation. "Sappiamo tutto, ci stanno lavorando i nostri legali. Abbiamo fiducia nella giustizia", ha dichiarato a La Stampa Barbara Zaggia, moglie di Salzano, mentre il legale di F&P Francesco Isolabella ha spiegato: "Ci sono procedimenti in corso, abbiamo l’obbligo del riserbo".