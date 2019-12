MGMT, ecco il video della nuova canzone 'In the afternoon'

Il duo di Brooklyn ha pubblicato una nuova canzone dal titolo “In the afternoon” e il video che l’accompagno. La canzone degli MGMT anticipa l’uscita di un vinile 12” che - disponibile in edizione limitata dal prossimo marzo - presenterà anche un altro brano, la title track della pubblicazione “As you move through the world”. Sul sito della band sono disponibili le immagini della copertina e del disco, che sarà di colore viola.

Ascolta “In the afternoon”, primo inedito di Benjamin Goldwasser e Andrew VanWyngarden dal 2018 - anno della pubblicazione del disco “Little dark age” del 2018 (qui la recensione).