Concerti, Diodato: annunciate due date ad aprile

Il cantautore tarantino ha annunciato due appuntamenti dal vivo per il prossimo anno. Diodato sarà in concerto all’Alcatraz di Milano il prossimo 22 aprile e all’Atlantico di Roma il 29 aprile.

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne al prezzo di 20 euro più diritti di prevendita per entrambe le date.

Antonio Diodato ha informato i suoi fan dei due concerti con un post sui social in cui ha scritto: “Due date, in due città per me importanti. Due giorni per provare a ripercorrere tutta questa strada, quella fatta in questi anni, passo dopo passo, e provare a immaginare insieme cosa accadrà, cosa potrebbe essere domani.” E ha aggiunto:

“Saranno gli unici due concerti per un bel po’ di tempo. Ci metterò dentro tutto me stesso, tutto ciò di cui sono capace, per condividere ogni emozione con chi è sempre stato al mio fianco, ma anche con chi salirà a bordo per la prima volta.

Trasformiamo questa barchetta in un grande veliero e cavalchiamo insieme le onde di questa vita meravigliosa.”

Diodato ha pubblicato lo scorso novembre il singolo “Che vita meravigliosa” - brano prodotto da Tommaso Colliva - a due anni di distanza dal suo ultimo lavoro discografico “Cosa siamo diventati” (qui la recensione) del 2017. La canzone farà parte della colonna sonora del nuovo film di Ferzan Ozpetek “La Dea Fortuna” - in arrivo nelle sale cinematografiche il prossimo 19 dicembre - con protagonisti Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca.