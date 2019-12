Cyndi Lauper duetta con Marilyn Manson e altri a Los Angeles: video

La cantante statunitense si è esibita lo scorso 9 dicembre a Los Angeles in occasione dell’evento annuale di beneficienza Home for the Holidays. Sul palco del Novo, Cyndi Lauper ha duetto con diversi artisti tra cui Marilyn Manson, Henry Rollins, Kesha e Belinda Carlisle.

Manson, dopo una sua interpretazione di “Girls just wanna have fun”, si è unito alla Lauper per duettare in “The beautiful people” - brano dell’interprete statunitense tratto dal disco “Antichrist superstar” del 1996.

Cyndi Lauper insieme a Henry Rollins ha presentato la cover di “Rise above” dei Black Flag.

Oltre a proporre cover di brani di altri artisti, la cantante ha eseguito anche alcuni suoi pezzi come “Girls just wanna have fun” con Kesha e “True colors” con Belinda Carlisle.

All’evento benefico hanno preso parte anche, tra gli altri, King Princess, Brandi Carlile, Billy Porter, Lily Tomlin, Justin Tranter e Dexter Holland degli Offspring.