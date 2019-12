Ghemon, il nuovo album esce a marzo

“Scritto nelle stelle” è il titolo del nuovo album del rapper di Avellino che, come annunciato dallo stesso Ghemon sui social, uscirà il prossimo 20 marzo.

Il titolo dell’ideale seguito di “Mezzanotte”, disco pubblicato nel 2018, non suona nuovo ai fan di vecchia data di Gianluca Picariello (questo il nome del rapper). Con un post sui social pubblicato nel 2011, Ghemon annunciava il suo “addio” alla musica rap e hip hop, informando il suo pubblico dell’uscita di un nuovo album intitolato “440/Scritto Nelle Stelle”. Un disco che, per usare le parole di Gianluca di un tweet pubblicato poi nel 2012: “esce quando esce.”

Ghemon ha ripreso la storia legata a questo album mai pubblicato - che doveva essere il seguito del disco "Qualcosa è cambiato" e precedere "Orchidee" del 2014 - nel suo libro “Io sono. Diario anticonformista di tutte le volte che ho cambiato pelle”, edito da HarperCollins Italia a febbraio 2018.

Tra le pagine del libro della voce di “Adesso sono qui”, in un passaggio in cui il cantante ricorda un periodo difficile vissuto nel 2011 in cui si interrogava sulla sua identità musicale, è possibile leggere:

“Questo mio transgenderismo musicale mi tiene in un limbo dove non capisco più che cosa sono: un MC? Un cantante? Non sono ancora previste definizioni come fluido, non binario ecc. Dopo mesi e mesi di lotte intestine, decido quindi di aprire la mia pagina ufficiale su Facebook e scrivere una lettera accorta ai fan in cui annuncio che il disco successivo, intitolato 440/Scritto nelle stelle, sarà il mio ultimo come rapper, dopodiché probabilmente smetterò o cambierò completamente stile e pseudonimo. Sono dannatamente serio. […] 440Hz è la frequenza del La centrale sul pianoforte, la nota con cui comunemente si accordano gli strumenti (da qui il detto “dare il La” appunto). È per questo che ho scelto di usare quel numero accanto a ‘Scritto nelle stelle’. Perché vorrei dire a gran voce: ‘Sì, qualcosa è veramente cambiato, ora canto sul serio, è scritto così.’”