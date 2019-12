Salmo, guarda il nuovo video di ‘Charles Manson (Buon Natale2)’

Il rapper sardo ha pubblicato il video che accompagna il brano “Charles Manson (Buon Natale2)” con Lazza, Dani Faiv e Nitro. La diffusione della clip musicale di Salmo, che accompagna uno dei due inediti inclusi nell’album dal vivo “Playlist live” (qui la recensione), è stata anticipata da un “video spoiler” (ora non più online), disponibile scannerizzando il codice QR riportato dai graffiti dipinti dallo stesso rapper in giro per la città di Milano.

Salmo, infatti, è diventato attacchino per un giorno al fine di pubblicizzare la sua ultima pubblicazione realizzando personalmente grafiche pubblicitarie orizzontali per le strade del capoluogo lombardo. Il tutto è stato documentato dallo stesso rapper con alcune foto e clip pubblicate su Instagram e da un video pubblicato in rete da corriere.it.

Ecco il video di “Charles Manson (Buon Natale2)”, il brano di Salmo che, con lo stesso spirito anti natalizio del Grinch, dice:

“Se mi prende così male

Sarà che, sarà che, sarà Natale

Anche se a me sembra tutto uguale

Ogni volta che ci penso mi sale il Charles Manson”

Lo scorso 5 dicembre il rapper di “90MIN” ha informato sui social della rimozione del cartellone pubblicitario affisso in zona Navigli a Milano per il suo concerto previsto a San Siro nel 2020. Salmo infatti si esibirà per la prima volta allo Stadio Meazza il prossimo 14 giugno.