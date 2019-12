Adele, Ed Sheeran o One Direction? Ecco chi è l'artista del decennio in UK

Adele, Ed Sheeran, One Direction o Sam Smith? Chi è l'artista del decennio nel Regno Unito? Il 2019 è ormai agli sgoccioli e si porta dietro anche il decennio che è stato caratterizzato dall'ascesa al successo di diverse popstar tutte britanniche: dalla voce di "Someone like you" al rosso cantautore di Halifax, passando per la boy band "lanciata" da Simon Cowell a X Factor al cantante di "Stay with me". E in attesa di scoprire cosa succederà nella prossima decade, è tempo di tracciare bilanci.

L'Official Charts Company, l'organizzazione britannica che si occupa di stilare le varie classifiche musicali nel Regno Unito, ha deciso di incoronare come artista del decennio Ed Sheeran: il cantautore di "Thinking out loud" ha avuto la meglio sugli altri colleghi grazie ai numeri dei suoi dischi e dei suoi singoli dal 2010 al 2019, superiori a quelli di ogni altro artista nel Regno Unito.

In questi dieci anni Ed Sheeran ha conquistato dodici primi posti in classifica, tra album e singoli. Non solo: è l'artista che ha trascorso più tempo alla numero uno, per un totale di 79 settimane (il singolo "Shape of you" è rimasto per 14 settimane in testa, vendendo più di 4,5 milioni di copie).

Adele deve accontentarsi del primo posto del suo "21" nella classifica dei dischi più venduti nel Regno Unito dal 2000 ad oggi, con ben 5,1 milioni di copie. Al terzo posto il successivo "25", che permette alla cantante di condividere il podio con Amy Winehouse e il suo best-seller "Back to black". Assenti dalle prime quaranta posizioni gli One Direction.