Streaming, al via i test del servizio di Bytedance

Bytedance, compagnia cinese già dietro la piattaforma per la creazione di video musicali TikTok, diventata popolare anche nel nostro Paese, ha avviato i test relativi al suo servizio di streaming, Resso, in India e Indonesia. Secondo quanto riferisce Bloomberg, la relativa app è stata scaricata nel giro di poche ore ben 27mila volte, ma Bytedance deve ancora stringere accordi con le big three, le tre principali multinazionali, Universal, Sony e Warner. "Resso è attualmente in fase di beta test. Siamo ottimisti, ma è ancora presto e lo stiamo sperimentando in un numero limitati di mercati", ha sapere un portavoce di Resso. Dalle prime informazioni che trapelano sull'applicazione, pare che per ascoltare musica senza pubblicità, ottenere un numero illimitato di skip e accedere ad altre funzionalità, gli utenti dovranno sottoscrivere un abbonamento premium (in India il prezzo è di 119 rupie, vale a dire 1,70 dollari al mese).