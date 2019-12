1975, spostato ad ottobre il concerto di Milano

La band capitanata da Matty Healy cambia programma: i 1975 hanno posticipato il loro tour europeo previsto per inizio 2020, compresa la data prossimo 28 marzo al Fabrique di Milano.

Il nuovo calendario prevede i live a partire da ottobre 2020 e la data milanese è stata riprogramata per il 19 ottobre. La band rimarrà in studio per completare il nuovo album “Note on a conditional form”, la cui pubblicazione è teoricamente fissata per il 21 febbario. Il disco è il seguito del precedente “A Brief Inquiry into Online Relationships” (2018).

La band ha spiegato così la decisione ai fan:

Siamo davvero dispiaciuti per qualsiasi inconveniente che questo potrebbe causarvi e speriamo che tutti possiate venire ai nuovi spettacoli.

Capiamo che questo sarà causa di turbamento ma state certi che il rinvio sarà necessario per preparare lo show al meglio.

Grazie in anticipo per la vostra comprensione e non vediamo l'ora di vedervi a ottobre. Tutti i biglietti originali rimarranno validi. Per coloro che non potranno esserci alle nuove date ci sarà la possibilità di ottenere il rimborso presso il punto vendita di acquisto del biglietto.

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per la nuova data, ma sarà anche possibile chiedere il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto entro e non oltre il 31 marzo 2020. Il promoter Live Nation comunica che non verranno accettate richieste di rimborso per acquisti effettuati al di fuori dai canali ufficiali di vendita.

La formazione composta da Matthew "Matty" Healy, Adam Hann, George Daniel e Ross MacDonald si prepara a dare alle stampe il prossimo anno,