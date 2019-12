Le parole musicali e le canzoni più cercate su Google nel 2019

Google Trends ha diffuso l'elenco delle parole più cercate del 2019 sul motore di ricerca. E, come al solito, c'è molta musica: 3 dei 10 termini più ricercati in Italia sono Sanremo, Mia Martini (per via della fiction "Io sono Mia" prodotta dalla RAI) e Mahmood.

L'Italia è più musicale del resto del mondo, perché nella top 10 globale non c'è neanche una ricerca musicale: in testa c'è "India vs South Africa", partita dei mondiali di cricket dello scorso settembre. A livello globale, ci sono artisti nell'elenco delle persone più cercate: Billie Eilish (6°) e R. Kelly (8°).

"Old town road" è la canzone più cercata del 2019 a livello globale (ma non c'è una classifica italiana corrispondente), mentre ci sono diversi personaggi musicali tra i più cercati in Italia, a partire sempre da Mia Martini e Mahmood, ma anche Emma ed Achille Lauro. Molta musica anche nelle ricerche "biglietti" anche se in testa c'è la Lotteria Italia, seguita da Ultimo e Vasco.

Ecco le classifiche di Google con più musica

Parole più cercate in italia

1) Nadia Toffa

2) Notre Dame

3) Sanremo

4) Elezioni europee

5) Luke Perry

6) Governo

7) Joker

8) Mia Martini

9) Mahmood

10) Thanos

Personaggi più cercati in Italia

1) Nadia Toffa

2) Luke Perry

3) Mia Martini

4) Mahmood

5) Mauro Icardi

6) Cameron Boyce

7) Matthijs De Ligt

8) Achille Lauro

9) Emma Marrone

10) Patty Pravo

Canzoni più cercate a livello globale

1) Old Town Road

2) 7 Rings

3) Shallow

4) Señorita

5) Memories

6) Into the Unknown

7) A Whole New World

8) Sunflower

9) Sexy Lady

10) Bad Guy

Biglietti più cercati in Italia

1) Lotteria Italia

2) Ultimo

3) Vasco Rossi

4) Finale Champions League

5) Sigep

6) Mondiali calcio femminili

7) Renato Zero

8) Museo del Prado

9) Jova Beach Party

10) Tiziano Ferro