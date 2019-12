Sanremo 2020, il primo ospite internazionale è Lewis Capaldi

Mentre continua il toto-nomi su big e vallette che affiancheranno Amadeus sul palco del prossimo Festival di Sanremo, spunta il nome del primo ospite internazionale: secondo quanto riferisce l'ANSA citando "fonti RAI" sarebbe Lewis Capaldi. 23 anni, scozzese ma di origini italiane, Capaldu si è fatto conoscere con "Someone you loved" (più di 800 milioni di stream) e con l'album "Divinely uninspired to a hellish extent", numero 1 in Gran Bretagna- - qui la nostra recensione.

Capaldi è candidato ai prossimi Grammy Awards nella categoria Song of the Year ed è già stato ospite di X Factor nella seconda puntata. Ha raccontato a Rockol, nella nostra intervista

Pensavo al massimo che il disco entrasse nella top 40. Quando ho scritto "Someone you loved" l’ho amata molto, ma pensavo che sarebbe piaciuta al massimo a chi mi seguiva già. Non ho davvero la più pallida idea di quello che scrivo. È una ballata e i piani alti delle classifiche in quel periodo non erano certo occupati da ballate.

Qua invece un ritratto e la storia della sua ascesa. I nomi dei big verranno annunciati il 6 gennaio durante una puntata de "I soliti ignoti" mentre il 19 dicembre su RaiUno si svolgerà la finale che decreterà i nomi dei 7 giovani che accederanno alla manifestazione, in svolgimento dal 4 febbraio.