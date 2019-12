Salmo, attacchino per un giorno per promuovere il disco “Playlist live”

Il rapper sardo ha pubblicato lo scorso 6 dicembre il suo secondo album live dal titolo “Playlist live” (qui la recensione) che - oltre a contenere diversi brani eseguiti dal vivo durante i concerti del tour a supporto dell’ultimo disco “Playlist” - presenta i due inediti “Charles Manson (Buon Natale 2)” con Lazza, Dani Faiv e Nitro e “Salmo 23”.

Per promuovere l’uscita del suo nuovo disco live Salmo ha deciso di rimboccarsi lui stesso le maniche e, con un gilet giallo catarifrangente, si è calato nella parte di un attacchino - un addetto alle affissioni pubblicitarie - come documentato nel video riportato su corriere.it.

Il rapper di “90MIN”, fingendo di essere un’altra persona e inizialmente di ignorare l'esistenza di Salmo, si è armato di stencil e bomboletta per realizzare graffiti in giro per la città di Milano riportanti il titolo “Playlist Live”, il ritratto stilizzato di Maurizio Pisciottu (questo il suo nome all'anagrafe) travestito da Babbo Natale, la scritta "Buon Natale 2" e un codice QR.

Il tutto è stato documentato da immagini e video postate anche su Instagram da Salmo, accompagnati da un messaggio che recita: “... ma vai a lavorare!”

Sempre sui social il rapper ha pubblicato oggi, 10 dicembre, una Instagram stories in cui la foto di uno dei graffiti realizzati per le strade milanesi è accompagnata da un link. Il collegamento rimanda alla carta geografica di Milano personalizzata in cui diversi punti della città sono segnalati da un cappellino natalizio e la legenda, che riporta i nomi delle vie in evidenzia, è intitolata “Salmo - Buon Natale”. Ogni posizione segnalata sulla mappa indica dove poter trovare una delle venticinque grafiche orizzontali realizzate dallo stesso Salmo in giro per il capoluogo lombardo.

La prossima estate Salmo si esibirà dal vivo per la prima volta sul palco di San Siro a Milano: l'appuntamento allo Stadio Meazza è fissato per il prossimo 14 giugno. Nei giorni scorsi il cartellone pubblicitario a supporto del live nello stadio meneghino, affiso in zona Navigli a Milano, è stato oggetto di critiche per l'immagine che raffigura il rapper grondante di sangue ed è stato rimosso.