Green Day, live a sorpresa in California dopo uno show di cover: video

Billie Joe Armstrong e soci hanno sorpreso i fan improvvisando un live dal vivo al termine dello show della cover band, i Coverups, formata dal frontman dei Green Day insieme a Mike Dirnt, Bill Schneider, Chris Dugan e Jason White.

Dopo aver presentato dal vivo le cover di alcuni brani come, tra gli altri, “Drain you” dei Nirvana, "Should I stay or should I go" dei Clash, “Kids in America” di Kim Wilde e “Ziggy Stardust” di David Bowie, il leader e il bassista della band di “Dookie” - di scena lo scorso weekend al Tiki Bar di Costa Mesa, California - sono stati raggiunti dal batterista Tré Cool.

I Green Day, durante il loro show a sorpresa, hanno suonato dal vivo “Father of all…” - title track e singolo del disco atteso sui mercati il prossimo febbraio - “Revolution Radio”, “Hitchin’ a ride”, “Welcome to Paradise”, “Burnout” e “Jesus of Suburbia”.

La band capitanata da Billie Joe Armstrong - che lo scorso 29 ottobre ha proposto dal vivo, per intero, il suo terzo album “Dookie” a La Riviera di Madrid (Spagna) - sarà in Italia la prossima estate in occasione del tour a supporto del nuovo disco atteso “Father of all…”. I Green Day saranno in concerto il prossimo 10 giugno all'Ippodromo SNAI di Milano e l’11 giugno a Firenze Rocks alla Visarno Arena del capoluogo toscano. La band sarà preceduta, sul palco in entrambe le date, dai Weezer.