Paul McCartney, il libro ‘High In The Clouds’ diventa un film d'animazione

Il libro per ragazzi dal titolo “High In The Clouds”, dall’ex Beatle insieme a Philip Ardagh e illustrato da Geoff Dunbar diventerà un film d’animazione. Netflix e Gaumont collaboreranno insieme alla produzione del lungometraggio che, diretto da Timothy Reckart, si ispirerà al volume pubblicato nel 2005 e coinvolgerà Paul McCartney sia come produttore sia come autore di canzoni originali per la pellicola.

McCartney, sulla nuova produzione, ha detto:

“Siamo entusiasti di collaborare con Netflix. Essi completano la già incredibile squadra di Gaumont; non potremmo pensare a nessun altro con cui lavorare per portare il nostro film a un pubblico globale.”

L’ex Beatle ha poi aggiunto: “Ho sempre amato i film d'animazione e questo è un progetto importante e pieno di passione per me. Non vedo l'ora che il mondo lo veda.”

La storia del film, basato sul libro “High In The Clouds”, vede come protagonista Wirral, uno scoiattolo adolescente dotato di grande immaginazione che viene coinvolto nelle imprese di una gang di ribelli che vivono sulle nuvole. Per errore, Wirral si schiera contro la civetta Gretsch, tirannica leader (e cantante favolosa) che ruba la voce a chiunque la ostacoli.

Paul McCartney - che recentemente ha intrattenuto una conversazione con l’astronauta Luca Parmitano, in collegamento dallo spazio - sarà in Italia per due concerti in occasione del suo “Freshen up tour”. Dopo sette anni dallo spettacolo all’Arena di Verona del 2013, l’artista britannico sarà di scena a Napoli il prossimo 10 luglio per uno spettacolo in Piazza del Plebiscito e poi a Lucca per il live del 13 luglio presso le Mura Storiche della città. I biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne e sul sito del promoter D'alessandro & Galli.