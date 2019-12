L'all-star team di Sting a New York, con Springsteen e Zucchero. Video

Sting ha radunato ieri sera al Beacon Theater di New York un vero e proprio all-star team, per una buona causa. L'ex leader dei Police, che da tempo ha a cuore la protezione delle foreste pluviali nel mondo e la difesa dei diritti delle popolazioni indigene che le abitano, ha organizzato un concerto per raccogliere fondi da devolvere alla fondazione di beneficenza Rainforest Foundation Fund. Al suo appello hanno risposto in tanti: da Bruce Springsteen agli Eurythmics (che si sono riuniti per l'occasione), passando anche per il "nostro" Zucchero.

Il Boss ha duettato con John Mellencamp (tra gli ospiti dell'evento insieme a - tra gli altri - James Taylor, Debbie Harry e Ricky Martin). I due hanno cantato "Glory days" (dal repertorio di Springsteen) e "Pink houses" (da quello di Mellencamp). Il rocker, poi, ha fatto ascoltare al pubblico del teatro newyorkese la sua "Dancing in the dark".

Di nuovo insieme sul palco dopo la partecipazione al tributo ai Beatles del 2014 con "Fool on the hill", Annie Lennox e David Stewart hanno inevitabilmente proposto la hit "Sweet dreams (Are made of this)" , mentre il bluesman reggiano ha duettato virtualmente con Pavarotti, facendosi immortalare durante le prove del concerto con Bruce Springsteen.L'evento è stato presentato dall'attore Robert Downey Jr., divenuto popolare per aver interpretato il personaggio di Iron Man nella serie degli "Avengers".