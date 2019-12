Beyoncé, l'annuncio su Instagram e la lezione di Prince: 'Una volta mi disse...'

Una sua foto di spalle, con le traccine lunghissime che le arrivano fino alle natiche. Una scritta: "Ivy Park". E una data: 18 gennaio. Cosa vorrà dire Beyoncé ai suoi fan?

Il mistero non è poi così difficile da risolvere. Chi conosce la voce di "Listen" sa bene che Ivy Park è la linea di abbigliamento co-fondata nel 2016 da Beyoncé insieme a Topshop, rivenditore internazionale con sede a Londra. L'annuncio, dunque, non riguarda nuova musica - l'ultimo album di inediti dell'ex cantante delle Desiny's Child è "Lemonade", uscito quasi quattro anni fa, nella primavera del 2016 - ma il marchio di abbigliamento.

A partire dal 18 gennaio 2020 sarà infatti disponibile la nuova collezione di Ivy Park, che ha visto Beyoncé e Topshop collaborare con un altro grosso marchio: si tratta di Adidas, che ha ideato insieme alla cantante speciali capi e calzature.

In attesa di capire se il 2020 sarà anche l'anno che la riporterà sulle scene discografiche con un nuovo disco, Beyoncé è tornata a parlare. E lo ha fatto sulle pagine dell'edizione britannica di "Elle", per rispondere alle domande di alcuni fan. Nessun accenno, però, all'ideale seguito di "Lemonade". Tra le altre cose, la popstar parla della fama e del prezzo del successo:

"Essere la 'numero uno' non è più la mia priorità. La vera vittoria, per me, è fare arte e realizzare un'eredità artistica che continuerà a vivere quando io non ci sarò più".