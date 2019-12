Raf e il figlio D’ART raccontano ‘Samurai’: ‘È stato bellissimo per entrambi’

“Essere tenuto a battesimo da lui in questo esordio nel mondo della musica e avere la sua stima è il regalo più grande”. Così Samuele Riefoli, in arte D’ART, racchiude in due parole la collaborazione che ha visto suo padre Raf fare squadra proprio con il giovane Samuele per la realizzazione del singolo “Samurai”, disponibile all’ascolto dallo scorso 6 dicembre. Il cantante pugliese presenta così il brano, parte del progetto promosso “Ringo – Insieme si Vince!” promosso dal celebre marchio di biscotti:

Samurai nasce da uno spunto musicale che mi ha fatto ascoltare un mio collaboratore, bassista degli Apres La Classe, Valerio Bruno, in arte Combass, che io poi ho sviluppato, mentre per il testo io e Samuele ci siamo ispirati alla “The Lone Wolf” un telefilm degli anni 90 che parla di un samurai che non era al servizio di nessun padrone e girava insieme a suo figlio e affrontavano insieme una serie di vicissitudini, sempre a favore di ciò che ritenevano giusto.

Quanto a D’ART, ecco le sue parole: