Queen, a Bologna la mostra 'Helicopter's Days'

Sarà aperta presso la Galleria Ono di Bologna tra i prossimi 12 dicembre e primo febbraio "Helicopter's Days", mostra di quaranta ritratti dei Queen scattati alla band un tempo capitanata da Freddie Mercury da Denis O'Regan, storico fotografo storico collaboratore del New Musical Express.

I lavori che andranno a comporre l'esposizione risalgono al 1986, uno dei momenti di massimo splendore della formazione di "We Will Rock You", anno che - tra le altre cose - li vide esibirsi allo storico concerto di Knebworth Park, a Londra, davanti a 115mila spettatori: il raduno oceanico costrinse il gruppo a raggiungere il luogo dello show in elicottero. La stessa cosa fece O'Regan, che - come riferisce l'agenzia ANSA - noleggiò lui stesso un elicottero con pilota per immortalare dall'alto la folla di fan e il viaggio dei Queen alla volta di Knebworth. Come ha spiegato lo stesso fotografo: